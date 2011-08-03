〔美国评级〕中国大公国际下调美国国家信用等级至A,展望为负面

* 中国评级机构大公国际将美国评级下调至A

* 美国上调举债上限标志偿债能力下降

* 美国债权人利益安全缺乏制度保障

路透北京8月3日电---尽管美国通过调高举债上限法案从而脱离债务违约边缘,中国专业评级机构--大公国际资信评估有限公司周三仍决定将美国本、外币国家信用等级从A+下调至A,展望为负面.

大公国际提供的新闻稿称,美国此举虽使政府继续借新债还旧债,但并未改变国家债务增速超过经济和财政收入增长的总趋势,这一事件成为美国政府偿债能力进一步下降的一个拐点.

"预计未来美国政府赤字水平仍然较高,联邦政府债务规模继续攀升,2012年底将超过国内生产总值(GDP)."大公国际称,美国财政赤字削减速度远低于新增债务增长速度,收不抵支的财政政策必然继续推动美国政府债务水平不断上升.

美国参议院通过2.1万亿(兆)美元的减赤计划,奥巴马立即签署使其成为法律,提高政府原为14.3万亿美元的举债上限.但这未能驱散外界对美国评级可能遭调降的担心.[ID:nCN1871653]

国际债信评级机构穆迪周二称,决定维持美国AAA债信评级,但评级展望为"负面",希望敦促美国国会制定长期财政整固方案.[ID:nCN1871721]

**美国偿债能力下降**

大公国际指出, 美国政党之争所暴露出的政治体制弊端表明美国政府难以从根本上治理国家主权债务危机,美国债权人利益安全缺乏政治经济制度保障.

"下一步必然启动第三轮量化宽松货币政策,这将使世界经济陷入全面危机,在这一过程中美元地位亦将发生根本性动摇."大公国际称.

美国提升债务上限暂时避免了政府债务违约,但并没有改善国家债务偿还能力,政府债务负担加重将推动美国主权债务危机继续深化.料美国偿债能力将继续保持下降趋势,偿债能力下降与债务负担上升矛盾的积累增加了爆发主权债务危机的必然性.

大公国际并表示,美国国会并没有就如何从根本上解决国家经济增长动力不足形成有建设性的决议,这表明美国政府不可能通过增加真实财富创造解决低经济增速和高财政赤字及债务持续攀升对偿债能力的根本性影响,国家偿债能力下降不可逆转.

此前的7月14日,大公国际已将美国本、外币国家信用等级列入负面观察名单.去年7月大公的初次评定为AA,11月3日美联储宣布实施第二轮量化宽松货币政策後,大公将其信用等级下调至A+,展望为负面.[ID:nCN1838991](完)