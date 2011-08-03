《中国股市盘前看点》--8月3日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--意大利、法国、德国、欧元区和英国依次发布服务业采购经理人指数(PMI).

--美国供应管理学会(ISM)发布7月非制造业指数(1400).

--美国6月耐久财订单(1400).

**宏观经济及政策面**

--作为美国国债最大海外持有人,中国对美国上调债务上限和削减预算赤字的协议表示欢迎.央行行长周小川称希望美国妥善处理债务问题,而中国也将坚持外储多元化投资原则,加强风险管理.[nCN1871919]

--财政部财政科学研究所贾康撰文指出,房地产税的改革方向应当肯定,它对于中国税制中直接税比重过低、地方税体系不成型、国民经济中房地产调控需要体现治本水准、收入分配需有效抑制差距扩大四个突出问题,将产生不可忽视的正面效应.

**重点行业和公司**

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)周三公告称,审议定向增发计划的股东大会将延後召开,因近期发生严重铁路交通事故,以及美国国债给市场带来不利影响. [nCN1871923]

--上海汽车(600104.SS)发行股份购买资产暨关联交易的申请获证监会上市公司并购重组审核委员会批准.

--东方航空(600115.SS)(0670.HK)公告,全资子公司东航海外(香港)有限公司将发行25亿元人民币的有担保债券,债券利率为每年4%.[nCN1871851]

**海外动向**

--美国参议院以74:26的投票结果通过了2.1万亿(兆)美元的减赤计划,从而缓和了美国立即发生债务违约的风险.由民主党控制的众议院已在周一通过了该议案.[nCN1871653]穆迪确认与美国政府公债评级直接挂钩的AAA评级,展望调整为负面.[nCN1871671]

--美国股市周二连续第七天收跌,标普500指数年内跌至平盘之下,因美国有关上调债务上限的争论结束,投资者将注意力转向停滞不前的经济.道琼工业指数.DJI大跌265.87点,或2.19%,报11,866.62点[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC短期可能在2,650点获支撑.(完)