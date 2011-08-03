《中国债券市场每日交易备忘》--8月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币五年期固息国债续发上午9:30-10:30招标,预计中标收益率为3.81%
国家开发银行不超过200亿元10年期固息金融债下午14:30-15:30招标,利率预测均值为4.88%
武汉水务集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承
中国中冶(1618.HK)(601618.SS)40亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),交行和建行主承
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二、新债上市:
中国人民银行10亿元一年期央行票据1101057,参考收益率3.4982%
中国进出口银行200亿元三年期浮息(一年定存基准)金融债110313,基本利差0.91%
中信集团30亿元七年期中期票据1182213,票面利率5.85%
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三、缴款:
央行10亿元一年期央票1101057,发行价96.62元
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四、还本付息:
吉林昊融有色金属集团5亿元一年期短融1081251到期兑付,票面利率3.40%
南昌市政公用投资7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080086付息,票面利率5.00%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--就美国国会通过2011年预算控制法案,中国人民银行行长周小川称,中国希望美国妥善
处理债务问题,保障美国国债投资安全和市场正常运行.[ID:nCN1871745]
--深交所总经理宋丽萍表示,建议创业板实行直接退市制度,不再实行长时间的"退市风险
警示"制度.直接退市、快速退市和杜绝借壳炒作现象,是设立创业板退市制度的基本原则.
--证监会公布今年上半年证券市场情况显示,今年前六个月,证券市场境内外筹资合计
4,206.76亿元人民币,为去年全年的33.3%.
--中国国家统计局8/9发布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2011年6月7.1%)
7月居民消费价格指数(CPI) (2011年6月6.4%)
1-7月固定资产投资 (2011年1-6月25.6%)
7月社会消费品零售总额 (2011年6月17.7%)
7月工业增加值 (2011年6月15.1%)
中国海关8/10公布7月进出口贸易数据
==============================================================================(完)
--整理 曹巍浩; 审校 冉莹/曲伟治
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。