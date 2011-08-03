《外汇动态》澳元等商品货币下跌,因市场避险且预计澳洲降息

0052GMT--大宗商品货币在亚洲交易时段受冲击最大,澳元AUD=D4受累于当地基金的积极卖盘下滑0.5%,至1.0730美元.

澳元兑美元的支撑位在一目均衡云区日线图的顶端1.0700美元,55日移动均线在1.0689美元的略下方.

公债期货在趋于避险的操作中进一步上扬,澳洲三年期公债期货YTTc1升至95.970的两年高位.

当下银行间市场的剧烈波动暗示,9月降息的机率为66.7%,未来12个月料累计降息73个基点.

澳洲公债收益率(殖利率)从美债走势中觅得线索,跌至2009年中以来的最低位.事实上,澳洲10年期政府公债收益率已跌至低于现金利率的4.67%,这种倒置通常与经济衰退联系在一起.

澳元兑日圆、欧元和新西兰元亦下滑.新西兰兑美元同样承压,报0.8624美元,低于周四尾盘的0.8770美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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