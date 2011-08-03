《外汇动态》澳元等商品货币下跌,因市场避险且预计澳洲降息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0052GMT--大宗商品货币在亚洲交易时段受冲击最大,澳元AUD=D4受累于当地基金的积极卖盘下滑0.5%,至1.0730美元.
澳元兑美元的支撑位在一目均衡云区日线图的顶端1.0700美元,55日移动均线在1.0689美元的略下方.
公债期货在趋于避险的操作中进一步上扬,澳洲三年期公债期货YTTc1升至95.970的两年高位.
当下银行间市场的剧烈波动暗示,9月降息的机率为66.7%,未来12个月料累计降息73个基点.
澳洲公债收益率(殖利率)从美债走势中觅得线索,跌至2009年中以来的最低位.事实上,澳洲10年期政府公债收益率已跌至低于现金利率的4.67%,这种倒置通常与经济衰退联系在一起.
澳元兑日圆、欧元和新西兰元亦下滑.新西兰兑美元同样承压,报0.8624美元,低于周四尾盘的0.8770美元.(完)
--编译 兰秀娟;审校 隋芬
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。