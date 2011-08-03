版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 09:04 BJT

〔中国股市〕周二融资买入较前日增加近7%,江西铜业交易活跃

路透北京8月3日电---据中国沪深两市证券交易所公开信息显示,周二融资买入额为

107,941万元人民币,较上交易日增加6.6%.标的证券江西铜业(600362.SS)融资买入额达

5,515万元,居沪市首位.

融资及融券信用交易情况如下:

融资馀额(万元) 融资买入额(万元) 融券馀额(万元)

上海证券交易所 1,987,515 58,723 8,046

深圳证券交易所 1,256,565 49,218 15,710(完)

参看相关细节,请点选(here)

(here)

--发稿 李然; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐