《外汇动态》美元在77日圆上方持稳,日圆兑其他货币保持坚挺

0101GMT---美元JPY=在略高于77日圆处持稳,但涨势渐失动能,因市场人士等待本周稍晚美国非农就业报告出炉,以及日本央行举行货币政策会议.

据称约在76.80挂有止损卖单,77.80上方则挂有止损买单.不过市场仍缺乏推动美元测试上档或下档的能量.

"市场看似过度作空美元/日圆,因此很难进一步抛售.市场尤为关注美国周五发布的就业数据,以判断是否该进一步出售."冈三证券高级经理Tsutomu Soma指出,"日本央行或未能拿出强有力的货币宽松措施,让市场对于当局是否会真的抛售日圆实施干预渐生疑窦,这也令美元承压."

美元/日圆目前报77.30,较纽约尾盘上升0.2%.

日圆兑其他货币大致表现坚挺.欧元/日圆EURJPY=R报109.58,距离本周稍早触及的四个月低点108.74不远.

澳元/日圆AUDJPY=R下滑0.3%至83.11,此前一度跌至82.70附近的3月25日以来低位.(完)

--编译 徐文焰;审校 龚芳

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