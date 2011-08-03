《外汇动态》美元在77日圆上方持稳,日圆兑其他货币保持坚挺

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0101GMT---美元JPY=在略高于77日圆处持稳,但涨势渐失动能,因市场人士等待本周稍晚美国非农就业报告出炉,以及日本央行举行货币政策会议.
据称约在76.80挂有止损卖单,77.80上方则挂有止损买单.不过市场仍缺乏推动美元测试上档或下档的能量.
"市场看似过度作空美元/日圆,因此很难进一步抛售.市场尤为关注美国周五发布的就业数据,以判断是否该进一步出售."冈三证券高级经理Tsutomu Soma指出,"日本央行或未能拿出强有力的货币宽松措施,让市场对于当局是否会真的抛售日圆实施干预渐生疑窦,这也令美元承压."
美元/日圆目前报77.30,较纽约尾盘上升0.2%.
日圆兑其他货币大致表现坚挺.欧元/日圆EURJPY=R报109.58,距离本周稍早触及的四个月低点108.74不远.
澳元/日圆AUDJPY=R下滑0.3%至83.11,此前一度跌至82.70附近的3月25日以来低位.(完)
--编译 徐文焰;审校 龚芳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。