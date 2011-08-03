〔欧洲金融〕范龙佩或担当欧元区协调人及发言人--消息人士

路透布鲁塞尔/巴黎8月2日电---欧盟消息人士称,欧盟主席范龙佩(Herman Van Rompuy)或被赋予更多职权,担任欧元协调人及发言人,以增强欧元区的政策纪律性.

法国和德国将在本月晚些时候提出增强欧元区治理的建议,欧盟执委会也在研究可提上10月欧盟峰会议程的构想.

法国世界报周末版报导称,法国总统萨科齐是举荐范龙佩肩负更多欧元区管理职责的官员之一.

法国一名高官称:"我们正在研究总统想与德国总理梅克尔一起提出的议案当中关于欧元区治理的内容.有许多方案还在讨论中,我们将在8月底得出更多结论."

两名欧盟高层消息人士称,核心问题是结束各国决策者之间的分歧.过去18个月里,这种分歧损害了市场对欧洲解决债务问题能力的信心.

另一个欧盟高层官员称,欧盟执委会正研究"如何提高欧元集团发言纪律"的设想.

根据2009年底达成的里斯本条约,范龙佩主持所有欧盟峰会,他在欧元区没有官职,但今年主持了两场欧元区首脑紧急峰会.

许多欧盟官员称,关键时刻没有领导人定音,使得危机被放大,这部分是由于欧元集团主席贾克的表现乏善可陈.

然而,一名欧元区消息人士称,设立一个欧元区领导人委员会,可能削弱欧元集团的力量.後者是欧元问世以来金融财政官员的核心决策机构.(完)