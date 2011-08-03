〔国际油市〕油价跌至近五周低位,此前穆迪给予美国负面评级展望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月3日电---美国原油期货价格周三跌至近五周低位,之前评级机构穆迪给予美国负面展望,引发市场担心该国料面临较长期的财政和经济挑战.美国是全球最大的石油消费国.
0055GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货CLc1下跌0.38美元,至每桶93.41美元,周二曾跌至93.08美元的6月29日来最低盘中价位.布兰特原油期货LCOc1下滑0.65美元至115.81美元.
穆迪周二确认了美国的Aaa评级,称因该国提高债务上限的决定,但给予负面展望,这料给美国国会构成减赤压力.[ID:nCN1871721]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。