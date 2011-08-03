〔国际油市〕油价跌至近五周低位,此前穆迪给予美国负面评级展望

路透新加坡8月3日电---美国原油期货价格周三跌至近五周低位,之前评级机构穆迪给予美国负面展望,引发市场担心该国料面临较长期的财政和经济挑战.美国是全球最大的石油消费国.

0055GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)9月原油期货CLc1下跌0.38美元,至每桶93.41美元,周二曾跌至93.08美元的6月29日来最低盘中价位.布兰特原油期货LCOc1下滑0.65美元至115.81美元.

穆迪周二确认了美国的Aaa评级,称因该国提高债务上限的决定,但给予负面展望,这料给美国国会构成减赤压力.[ID:nCN1871721]