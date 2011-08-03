〔美国经济〕美国7月非农就业岗位增长势头料改善,但仍显疲软

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 公布数据:美国7月非农就业报告
* 公布时间:周五1230GMT
路透调查预估:
非农就业岗位 民间就业岗位
预估中值 +85,000 +115,000
预估低值 +30,000 +68,000
预估高值 +150,000 +150,000
前值 +18,000 +57,000
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失业率 每周平均工时 平均时薪
预估中值 9.2% 34.3小时 +0.2%
预估低值 9.0% 34.2小时 0.0%
预估高值 9.3% 34.4小时 +0.3%
前值 9.2% 34.3小时 0.0%
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观察要点:
美国就业增幅在过去两个月表现惨淡後,7月可能改善,但围绕调高该国债务上限的破坏性政治僵局,或导致企业没有兴趣增加招聘.
7月非农就业岗位料增加8.5万个,6月仅增加1.8万个,增幅为2010年9月以来最小.
7月非农就业增幅料为美国经济复苏的速度和力道提供新的线索.今年上半年经济活动几乎陷于停滞,第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长1.3%,第一季仅为0.4%.
失业率料维持在9.2%,因灰心丧气的求职者继续被排除在劳动大军之外.
新增的非农就业岗位料全部来自于民间部门,後者已担负起就业创造的重任.上月民间就业岗位料增加11.5万个,增速较6月的5.7万加快.
但增幅仍低于上半年均值15.3万.2007-2009年经济衰退结束以来,民间雇主已累积创造了约220万个职位.
7月政府就业岗位料减少约3万个,为连续第九个月下滑.但存在岗位流失幅度扩大的风险,此前明尼苏达州政府关门导致数以千计的公务员在7月非农就业调查期间领不到薪水.
岗位流失可能波及到联邦、州和地方政府.年内迄今政府就业岗位已经缩减约16.2万个,州和地方政府的预算削减正在冲击就业,并拖累整体经济成长.
民间部门内部,多数新增岗位可能集中在服务业.临时帮工此前连续三个月减少,该指标将受到密切关注.
制造业在6月增加6,000个岗位,7月料录得强劲增长.
就业报告亦料显示,每周平均工时维持在34.4小时,平均时薪上升0.2%,6月则为持平.(完)
--编译 吴云凌;审校 高琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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