《中国报摘》--其他报纸重要消息8月3日(II)

**国际商报**

--商务部近日与云南省政府签订合作协议,云南省将以扩大沿边开放为着力点,共同推进基础设施建设;将建好以瑞丽重点开发开放试验区,申请设立红河、昆明两个综合保税区,争取设立中缅瑞丽-木姐、中越河口-老街、中老磨憨-磨丁三个跨境经济合作区等.

**中国黄金报**

--中国黄金协会数据,今年上半年中国累计生产黄金164.416吨,同比增加5.176吨或3.25%,其中6月产金32.394吨.

**国家电网报**

--湖南省新一轮农网改造升级工程启动,目标是十二五其间力争完成200亿元人民币左右工程投资,全面完成未改造地区的农网改造,逐步解决管理体制问题.

**证券时报**

--Wind数据显示,今年以来,A股已有109家上市公司进行再融资,而仅有7家上市公司通过公开增发再融资,其中,4家公司出现大比例馀额包销.屡屡出现的包销,让各家券商投行避之唯恐不及.

--由于运营成本仅为传统营业部的15%左右,轻型营业部有望成为券商未来新设营业部的新宠.据悉,目前已有多家大型券商上报轻型(门店式)营业部的规划方案,而相关政策也正在制定中.

**每日经济新闻**

--7月末,安易联融电子商务有限公司等6家支付企业向央行北京营业管理部提交了支付牌照的申请,这6家企业均涉及预付卡业务的申请.在第一批发放的支付牌照中,获得预付卡业务许可的企业寥寥无几,随着9月1日後未获得牌照企业不能继续营业的大限将近,预付卡公司也加快了冲进正规军阵营的步伐.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李然/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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