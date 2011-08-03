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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 09:56 BJT

〔澳洲汇市〕澳元下滑,澳洲6月零售销售数据不佳令降息预期升温

路透悉尼8月3日电---澳元兑美元AUD=D4周三下跌0.003美元,此前公布的澳洲6月零售销售小幅减少,逊于增长0.3%的预估值,激励市场押注该国将下调利率.

澳元兑美元AUD=D4最低跌至1.0685美元,数据公布前为1.0740美元,最新报1.0694美元,日内下滑0.8%.由于风险厌恶情绪已席卷全球市场,澳元已经承压,数据仅给予空头再启卖盘的理由.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

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