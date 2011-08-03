〔澳洲汇市〕澳元下滑,澳洲6月零售销售数据不佳令降息预期升温

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼8月3日电---澳元兑美元AUD=D4周三下跌0.003美元,此前公布的澳洲6月零售销售小幅减少,逊于增长0.3%的预估值,激励市场押注该国将下调利率.
澳元兑美元AUD=D4最低跌至1.0685美元,数据公布前为1.0740美元,最新报1.0694美元,日内下滑0.8%.由于风险厌恶情绪已席卷全球市场,澳元已经承压,数据仅给予空头再启卖盘的理由.(完)
--编译 兰秀娟;审校 沈以文
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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