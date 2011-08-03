〔澳洲数据〕6月经季节调整後零售销售较上月减少0.1%,不及预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月3日电---澳洲统计局周三公布,该国6月经季节调整後零售销售较上月减少0.1%.
路透调查预估为较前月增长0.3%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 6月 5月 较前月变动(%) 2010年6月
(经季节调整) 20.54 20.57 -0.1 20.26
5月零售销售仍为下降0.6%,未经修正.(完)
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--编译 杜明霞;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。