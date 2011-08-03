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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 09:45 BJT

〔澳洲数据〕6月经季节调整後零售销售较上月减少0.1%,不及预估

路透悉尼8月3日电---澳洲统计局周三公布,该国6月经季节调整後零售销售较上月减少0.1%.

路透调查预估为较前月增长0.3%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 6月 5月 较前月变动(%) 2010年6月

(经季节调整) 20.54 20.57 -0.1 20.26

5月零售销售仍为下降0.6%,未经修正.(完)

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--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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