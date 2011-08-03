〔日本债市〕公债收益率跌至九个月低位,因预期央行或实施宽松政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月3日电---日本政府公债周三上扬,指标10年期公债收益率跌至九个月低位,受助于日本央行将实施宽松政策预期,以及市场愈发担心美国经济成长乏力和欧元区债务危机.
许多市场人士预计,日本央行将在周五结束两天的会议後增加资产购买规模,同时当局亦有可能进行外汇干预以抑制日圆走强.
熟悉央行想法的消息人士对路透表示,若日本财务省决定干预和抛售日圆,则该国央行或许将放宽货币政策.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。