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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 09:55 BJT

〔日本债市〕公债收益率跌至九个月低位,因预期央行或实施宽松政策

路透东京8月3日电---日本政府公债周三上扬,指标10年期公债收益率跌至九个月低位,受助于日本央行将实施宽松政策预期,以及市场愈发担心美国经济成长乏力和欧元区债务危机.

许多市场人士预计,日本央行将在周五结束两天的会议後增加资产购买规模,同时当局亦有可能进行外汇干预以抑制日圆走强.

熟悉央行想法的消息人士对路透表示,若日本财务省决定干预和抛售日圆,则该国央行或许将放宽货币政策.

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