〔新闻稿〕7月汇丰中国服务业PMI降至三个月来最低,新业务增长乏力

(以下为汇丰发布的中国7月服务业采购经理人指数(PMI)报告全文)

主要调查结果：

* 经营活动增速放缓，反映新业务增长乏力。

* 就业增速降至2009年5月以来的最低点。

* 经营信心仍然疲软。

7月份，中国服务业的经营活动增速连续第2个月趋缓，原因是新业务增长乏力。受此影响，服务业的就业增速下降。另外，业界的经营信心仍处于历史低位。价格方面，投入成本的涨幅回落至5个月以来的低点，但仍属明显。囿于竞争压力，企业难以把上涨的成本完全转移给客户，月内服务业收费价格仅有轻微升幅。

经季节性调整的7月份经营活动指数从6月份的54.1降至53.5，创3个月新低，但仍显示中国服务业的经营活动有实质扩张。该项指数旨在衡量受访企业经营活动的实际环比变化。自2005年11月开始调查以来，该项指数值一直处于50.0分界线上方，说明经营活动保持增长。据受访企业反映，本月产出增长放缓的主要原因是新业务增长乏力。还有调查样本显示，房地产调控政策对经营活动的增长有所影响。

7月份，新业务进一步增长，受访企业表示支撑增长的因素包括客户需求增强、促销活动成功及新产品问世。不过，新订单增速放缓，仅略高于4月份创下的28个月低点。

7月份，中国服务业就业连续30个月保持增长。受访企业普遍表示增聘人手是因为工作量增加。不过，就业增速仅算轻微，并已放缓至2009年5月以来的最低点。用工数量下降的受访企业普遍表示原因与削减总成本有关。

7月份，平均投入成本明显上扬，但升幅已减缓至5个月以来最小。调查显示，劳动力相关成本的上涨是带动投入成本上扬的主要因素。许多样本还提到原材料和燃料涨价等因素。虽然如此，由于新业务竞争加剧，服务业的收费价格仅略有上升，加价幅度为19个月以来最小。

关于短期内（未来12个月）的经营前景，中国服务业界继续持乐观看法。调查样本显示，支撑信心的因素包括：经济环境预期向好、新产品问世，以及商业活动取得成效。不过，本月乐观度仅略高于上月创下的调查历史最低记录。据租赁与商务活动业的企业反映，房地产调控政策对业界的经营信心有所影响。

经营活动指数

经季节性调整後，7月份经营活动指数高于50.0临界值，显示中国服务业的经营活动有实质增长。本月指数值虽然是3个月以来最低，但仍高于今年以来的平均值。调查样本显示，服务业产出增长乏力，主要反映新业务的增长放缓。还有样本显示，房地产调控政策对经营活动的增长也有所影响。

新业务指数

7月份，中国服务业的新接业务量继续增加。报告新业务增长的样本显示，支撑整体扩张的因素包括客户需求转强、促销活动成功以及新产品开发。不过，新订单的增速在3个月以来首次出现放缓，经季节性调整的新业务指数仅略高于4月份创下的28个月低点。

未完成业务指数

7月份，中国服务业的积压工作继续减少，说明在新业务增长放缓的背景下，企业的产能压力减轻。不过，积压工作的降幅仍算轻微，为3个月以来最小。绝大多数调查样本（约90%）显示未完成业务量环比持平。经季节性调整的未完成业务指数目前已连续15个月低于50.0临界值，说明积压工作处于收缩状态。

就业指数

延续自2009年2月以来的趋势，用工规模在7月份继续上升。增聘人手的受访企业普遍把原因归结为工作量增加。不过，经季节性调整的就业指数跌至26个月低点，说明就业增速轻微，并低于长期平均值。用工数量下降的受访企业（约4%）普遍表示原因与削减总成本有关。

收费价格指数

7月份数据显示，中国服务业的收费价格上升，原因普遍与投入成本上扬有关。不过，经季节性调整的收费价格指数显示加价幅度轻微，为19个月以来最小。降低了收费价格的企业则普遍反映新业务竞争压力加剧。

投入价格指数

调查样本显示，截至7月份，中国服务业企业的平均成本负担连续21个月上升。投入价格的涨幅虽然回落至5个月以来的低点，但仍算显着。约12%的样本显示平均成本环比上升，仅有不到1%的样本显示下降。调查显示，投入价格上扬的原因是薪酬成本上升。还有样本提到原材料和燃料涨价。

经营预期指数

7月份，服务业界对经营前景保持乐观。约30%的受访企业预期经营活动在未来12个月会扩张，仅4%的样本预期收缩。样本显示，支撑信心的因素包括：经济环境向好、新产品问世及商业活动成功。不过，本月乐观度仅略高于创下调查历史最低值的上月。据租赁与商务活动业的企业反映，房地产调控政策对经营信心有所影响。(完)