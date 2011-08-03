《情景推测》美国减赤协议的实施方向与步骤

路透华盛顿8月2日电---在经历一番持久战後,美国国会最终通过了调高债务上限的协议.该协议亦包括预想未来10年将削减赤字逾2万亿(兆)美元.现在行动开始.

在接下来的几个月,美国国会与奥巴马政府将展开论战,看如何在9,170亿美元的首笔节支之外,再另外省下1.5万亿美元.专家们对总体减赤规模的具体数字不确定,但国会预算办公室称最少会削减2.1万亿美元赤字.

更长期而言,美国政府必须找到方法,让联邦政府的财政状况走上更具持续性的道路,并扭转年度赤字一直处于1.5万亿美元区间的趋势.

但随着2012年总统与国会大选季开始升温,众多预算观察人士认为重大决策将被推迟,而国会已经错失良机,来达成10年内至少减支4万亿美元的宏大方案.

以下是将要考虑的问题.

**1.5万亿美元从哪里省?**

* 参众两院领导人已委任12人组成一个新的专门小组,研究如何额外节支1.5万亿美元.代表两党的国会议员料将把目光投向税收改革与主要的福利计划,比如针对年长者、残障人士与穷人的Medicare与Medicaid医疗计划.