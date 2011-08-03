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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 09:50 BJT

〔澳洲数据〕6月经季节调整的商品/服务贸易顺差为20.52亿澳元

路透悉尼8月3日电---澳洲统计局周三公布,该国6月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差20.52亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

6月 5月

整体出口 26.405 26.441

整体进口 24.353 23.742

商品与服务贸易收支 顺差2.052 顺差2.699

路透调查显示,市场预估澳洲6月经季节调整商品/服务贸易收支为顺差22亿澳元.(完)

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 洪曦;审校 张荻

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:n]

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