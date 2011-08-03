〔澳洲数据〕6月经季节调整的商品/服务贸易顺差为20.52亿澳元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月3日电---澳洲统计局周三公布,该国6月经季节调整的商品/服务贸易收支为顺差20.52亿澳元.
以下为详细数据(单位为10亿澳元):
6月 5月
整体出口 26.405 26.441
整体进口 24.353 23.742
商品与服务贸易收支 顺差2.052 顺差2.699
路透调查显示,市场预估澳洲6月经季节调整商品/服务贸易收支为顺差22亿澳元.(完)
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--编译 洪曦;审校 张荻
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。