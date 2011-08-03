〔中国数据〕7月非制造业PMI回升至59.6,经济增长趋于强势--CFLP

路透北京8月3日电---中国物流与采购联合会(CFLP)发布数据,7月中国非制造业商务活动指数为59.6%,比上月上升2.6个百分点,扭转此前连续两个月跌势.新订单指数环比有明显上升,表明非制造业经济增长趋于强势.

CFLP新闻稿显示,7月中国非制造业PMI各单项指数中,业务活动预期指数稍有回调,积压订单与上月持平,其馀主要指数的环比均呈现不同程度的上升.新出口订单指数涨幅最大.

CFLP提供的新闻稿援引该会副会长蔡进并称,"商务活动指数为59.6%,新订单指数为55.6%,环比有较明显上升,表明非制造业经济增长趋于强势."

他并指出,物流业商务指数上升,反映出企业采购活动趋于活跃,预示中国近期经济增长呈现稳中趋快的走势.非制造业从业人员指数为56.5%,为历年最高,表明"转方式、调结构、扩就业"的质量效应有所显现.

数据显示,7月新订单指数为55.6%,环比上升2.1个百分点;新出口订单指数涨幅最大为56.5%,环比上升2.9个百分点.分行业来看,建筑业最高,生产性服务业次之,消费性服务业最低.

由于没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低于50%,反映非制造业经济下降或回落.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.

新出炉的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.7,为连续第四个月回落,并跌至29个月新低,7月汇丰中国制造业PMI终值则创28个月新低至.尽管数据显示中国经济仍处回调过程,但增长率变化则总体呈平稳回调态势.[ID:nCN1866343]

表1 各月非制造业采购经理指数(PMI):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月 11月 10月 9月 8月 7月

PMI 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 56.5 53.2 60.5 61.7 60.1 60.1 (完)

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