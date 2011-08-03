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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 10:06 BJT

〔中国新债〕武钢集团下周一将发行70亿元短融,期限一年

路透北京8月3日电---中国武汉钢铁（集团）公司周三公告称,将于下周一(8日)在银行间

债市簿记建档发行70亿元人民币短期融资券,期限一年.

武汉钢铁（集团）旗下有上市公司武钢股份(600005.SS).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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武钢集团 160 70 12 8/8簿记建档 中国银行 AAA 8/9 8/10

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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