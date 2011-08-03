《外汇动态》对冲基金和境外投机客推升美元/韩元至两周高点

0157GMT---随着全球避险情绪冲击韩股,对冲基金和银行间投机客等境外市场人士将美元/韩元KRW=KFTC推升至两周高点.美元/韩元上涨0.9%至1,060.0,为7月19日以来的最高.

韩国出口商的美元抛盘压制了该货币对的进一步涨势,不过交易员预计其将继续上扬.一家亚资银行交易员称,"我看到很多出口商在1,058附近抛售美元,但境外人士的需求很旺."

美元/韩元上月在1,057左右受到强劲支撑,该水准为2008年7月2日所及高点,数日後该货币对跌破1,000水准.

另一位首尔的交易员也表示,美元/韩元升势在本地市场交易期间可能会因出口商卖盘而受限,不过在海外市场应会延续升势.

美元/韩元料有进一步上升的空间,可能涨至1,061.4,即美元跌势的23.6%费波纳奇回档技术位.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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