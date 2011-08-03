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中国财经 | 2011年 8月 3日 星期三 10:16 BJT

〔中国新债〕南方航空集团下周三将发行10亿元中期票据,期限五年

路透上海8月3日电---中国南方航空集团公司周三公告称,将于下周三(10日)簿记建档发行

10亿元人民币中期票据,期限五年.

南方航空集团旗下有上市公司南方航空(600029.SS)(1055.HK).

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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南方航空集团 50 10 5 8/10簿记建档 光大银行 AAA 8/11 8/12

==============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 曹巍浩/林高丽

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