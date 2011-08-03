〔新闻稿〕中国7月非制造业PMI为59.6%,环比升2.6个百分点--CFLP

(以下是中国物流与采购联合会发布的7月中国非制造业商务活动指数新闻稿)

中国非制造业商务活动指数为59.6%

2011年7月，中国物流与采购联合会（CFLP）发布的中国非制造业商务活动指数为59.6%,比上月上升2.6个百分点。由于非制造业没有综合指数，通常以商务活动指数来反映非制造业经济的总体变化。本月中国非制造业PMI各单项指数中，业务活动预期指数稍有回调，积压订单与上月持平，其馀主要指数的环比均呈现不同程度的上升。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为：7月份，商务活动指数为59.6%，新订单指数为55.6%，环比有较明显上升，表明非制造业经济增长趋于强势。物流业商务指数上升，反映出企业采购活动趋于活跃，预示我国近期经济增长呈现稳中趋快的走势。7月份非制造业从业人员指数为56.5%，环比增加2.3个百分点，为历年最高，表明“转方式、调结构、扩就业”的质量效应有所显现。本月收费价格有所回升，但主要集中在零售业、餐饮业、居民服务业等领域。建筑业、物流业和房地产业的价格指数继续呈下降趋势。

新订单指数环比上升。2011年7月新订单指数为55.6%，比上月上升2.1个百分点。分行业来看，建筑业最高,为64.2%；生产性服务业次之，为57.4%；消费性服务业最低，为51.4%。20个行业中，航空运输业、建筑装饰业、计算机服务及软件业和铁路运输业等行业高于50%；居民服务业和其他服务业等行业低于50%。

新出口订单指数涨幅最大。2011年7月新出口订单指数为56.5%，环比上升2.9个百分点。分行业来看，建筑业最高，达到63.3%；生产性服务业次之，为56.4%；消费性服务业最低，为54.3%。20个行业中，航空运输业、房屋及土木工程建筑业、环境及公共设施管理业和建筑安装业等行业高于50%；建筑装饰业、水上运输业、管道与其他运输及仓储业和住宿业等行业位于50%；道路运输业、房地产业等行业的新出口订单指数低于50%。

中间投入价格指数有所回升。2011年7月中间投入价格指数为63.1%，环比上升1.5个百分点。分行业来看，建筑业和消费性服务业较为接近，分别为64.4%和64.5%；生产性服务业最低，为60.4%。20个行业中，住宿业、餐饮业、铁路运输业 和计算机服务及软件业等行业高于60%；水上运输业、建筑安装业和房地产业等行业在50%-60%之间。

业务活动预期指数小幅回调。2011年7月业务活动预期指数为67.0%，比上月回调0.8个百分点。分行业来看，建筑业和生产性服务业较为接近，分别为68.1%和68.5%；消费性服务业最低，为65.6%。20个行业中，零售业、航空运输业、计算机服务及软件业和邮政业等行业高于60%；房地产业和居民服务业等行业在50%-60%之间；其他服务业低于50%。

中国非制造业PMI指数体系，由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成。由于没有合成指数，国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况，一般来说该指数达到50%以上，反映非制造业经济总体上升或增长；低于50%，反映非制造业经济下降或回落。(完)