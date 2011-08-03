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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 10:16 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元触及两周低位,受经济成长忧虑影响

路透首尔8月3日电---韩元兑美元KRW=周三盘初触及两周低位,因关于美国经济放缓影响的担忧促使交易商出脱韩元等风险资产.

0136GMT,韩元兑美元报1,059.70/10,为7月19日来最低水准.周二本地市场KRW=KFTC收报1,050.8.

经济成长忧虑亦拖累韩国股市.KS11下挫近3%,公债期货则因投资者增持避险资产而跳升.

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