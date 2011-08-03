〔韩国汇市〕韩元兑美元触及两周低位,受经济成长忧虑影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月3日电---韩元兑美元KRW=周三盘初触及两周低位,因关于美国经济放缓影响的担忧促使交易商出脱韩元等风险资产.
0136GMT,韩元兑美元报1,059.70/10,为7月19日来最低水准.周二本地市场KRW=KFTC收报1,050.8.
经济成长忧虑亦拖累韩国股市.KS11下挫近3%,公债期货则因投资者增持避险资产而跳升.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。