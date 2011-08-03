〔英国经济〕政府应减轻撙节举措以提振经济--NIESR

路透伦敦8月3日电---英国国家经济社会研究院(NIESR)周三表示,英国政府应推迟削减支出或暂时减税,以支持脆弱的经济.

NIESR称,如果经济向更差状况发展,英国央行可能必须向经济注入更多资金,更好的刺激举措是政府支出.

NIESR分析师说,在每种情况下,英国政府都应不再采取撙节计划以外的减支举措,尽管可能达不成未来五年将赤字削减10%的目标.

NIESR分析师建议,若英国政府不愿偏离减支计划,可以将暂时削减所得税或国民保险供款作为替代选择.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)已经拒绝了迄今为止所有的增加支出或减税提议,称政府恪守撙节方案保证债券收益率处于低位并让英国成为投资者的避险港湾.

但NIESR主管Jonathan Portes表示,近期英国公债收益率降至纪录低位是因为经济疲弱.

NIESR仍预计英国经济成长将温和上升,将2011年成长预估略调降至1.3%,并维持2012年成长2.0%的预估不变.

英国预算责任办公室(OBR)对今明两年的经济成长预估分别为1.7%和2.5%.

NIESR表示,英国2012年通胀将从今年的4.2%降至1.9%,2013年降至1.8%.(完)