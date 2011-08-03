〔中港个股〕中国南车股东会延期审议增发计划,以舒缓铁路事故忧虑(更新版)

(新增分析师评论及背景)

* 中国南车股东会延期,因动车追尾事故

* 公司希望与投资者充分沟通

* 分析师对公司前景仍有信心

路透上海8月3日电---中国铁路动车追尾事故的效应仍在发散.铁路机车生产商--中国南车股份有限公司(601766.SS)已将审议其百亿元人民币增发融资计划的股东会延期.但不少分析师对中国南车的未来前景仍有信心.

中国南车(1766.HK)周三公告称,因近期发生严重铁路交通事故,以及美国国债给市场带来不利影响,为了维护中小股东的知情权,公司拟在股东大会召开之前与投资者进行充分沟通,以使投资者对公司及行业发展前景做出准确判断,临时股东大会将由原定的本周五(8月5日)延期至9月29日召开.

华鑫证券一分析师指出,此举估计是为舒缓投资者对公司未来前景的忧虑,毕竟近阶段公司股价跌得"有些离谱".不过他亦认为,此次事故对公司未来发展影响不大.国内高铁订单增长依然稳定,而城轨机车和大功率机车将面临高速增长的机遇期,整个行业仍具有较长的成长空间,给予南车A股"推荐"评级.

自7月23日发生追尾事故以来,中国南车A股价格已下跌约19%,H股更是下跌约25%.其竞争对手中国北车601299.SS亦下跌约两成,北车一年期短融1182332券CN1181332=CFXS收益率近日曾升至5.7829%,较票面利率大涨逾58个基点(bp).

光大证券分析师陆洲在最近报告指出,追尾事故後,动车组的招标有可能延迟,但招标量不会变.目前南车在手订单达千亿,可以保证今年的业绩落实.如果动车组的招标延後,可能会导致公司业绩收入的延後,但总体变化不大.

不过亦有分析师担忧,此次事故发生後,或会影响中国动车生产商进军海外市场的步伐.

中国南车6月曾公告称,拟向大股东中国南车集团公司和全国社保基金定向增发A股,两者分别认购60亿元和50亿元.本次发行价格为每股6.02元,增发A股数量为不超过18.27亿股.而原定周五召开的股东大会正是审议该融资计划.

中国7月23日晚发生特大铁路交通事故,北京至福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次列车追尾.目前事故已造成40人死亡,上海铁路局局长等三名官员被免职.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产,中国南车一发言人此前曾表示,事故中的两列车为2009年交付使用,均属于比较成熟的车型,所以车辆方面应该不存在质量问题.而稍早事故调查组称,初步分析"7.23"动车事故由于温州南站信号设备设计有严重缺陷.

中国南车A股早盘报5.43元,跌0.06元,或1.09%;过去一个月累计下跌22%.H股早盘亦下跌1.13%.(完)