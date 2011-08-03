〔中国税制〕建议完善房地产税,以调节收入和财产再分配--专家

路透北京8月3日电---由于中国税制结构设置中直接税占比较低,面对日益加剧的贫富分化可运用的税收调节手段有限.为此,中国财政部财科所所长贾康建议,完善房地产税制,以发挥收入调节和财产再分配的作用.

中国证券报周三刊登他的文章称,房地产税的改革方向应当肯定,它对于中国税制中直接税比重过低、地方税体系不成型、国民经济中房地产调控需要体现治本水准、收入分配需有效抑制差距扩大四个突出问题,将产生不可忽视的正面效应.

"增加中国直接税的比重,法人所得税、个人所得税等方面的空间不大,遗产和赠与税也难有作为,因此增加直接税的重任必然落在房地产税上."贾康称.

他指出,中国收入分配差距的扩大,实际上与财产分布状态的差距扩大如影随形而且相互激励.在很大的程度上,人们所讨论的收入差距扩大,最主要的原因之一是来自于不动产财富的实际分布情况.不动产税这样一个税种,显然应该发挥收入分配以及再分配过程中的优化作用.

目前中国反映贫富差距的基尼系数接近0.5,民众对收入分配改革呼声强烈.但能运用的税收调节工具却相当匮乏.

贾康称,房地产调控更需要税收体制改革配合.由于地方政府没有成型的地方税体系,没有大宗稳定的主体税源支柱.因此地方政府不得不出现很多隐性负债,必然特别看重土地批租,"土地财政"的逻辑框架其实是别无选择.因此完善房地产税也可以成为地方税体系的财源支柱.

房产税试点也是本轮中国最严厉房地产调控的手段之一.目前上海和重庆两市已开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.

不过,自今年1月在沪渝启动试点,三个月徵收额却不及一套房价的现实,显示了房产税实际"威慑效应"尚不明显.[ID:nCN1806325](完)