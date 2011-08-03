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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 10:24 BJT

《外汇动态》澳元兑美元跌至两周低位,稍早零售销售数据远逊预估

0203GMT---澳元兑美元AUD=跌落至两周低点1.0679美元,稍早数据显示澳洲6月零售销售较前月下降0.1%,远逊于市场预估的增长0.3%.[ID:nCN1872215]

周二以来澳元一直处于守势,之前澳洲央行维持利率不变,市场人士在猜测下个月可能放宽信贷的机率.澳元兑美元跌破55日移动均值1.0688,并正在靠近100日移动均值1.0614.

澳元兑美元最新报1.0692,下跌0.8%.澳元兑日圆AUDJPY=R下跌0.8%至82.50,此前一度触及日低82.39,此亦为3月24日来最低.(完)

--编译 侯向明;审校 龚芳

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