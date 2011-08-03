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公司新闻(中文) | 2011年 8月 3日 星期三 10:47 BJT

〔中港个股〕中石油兰州炼厂8月加工量将较上月提高75%--消息人士

路透北京8月3日电---消息人士周三称,中石油(0857.HK)(601857.SS)兰州炼厂保养维护结束後,8月原油加工量将较7月提高75%.

消息人士称,本月该炼厂将满负荷运转,上月维护导致原油加工量降至每日12.48万桶.(完)

--编译 张荻;审校 徐文焰

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