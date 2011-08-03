版本:
中国
宏观经济 | 2011年 8月 3日 星期三 10:40 BJT

〔标题新闻〕巴西政府向境况不佳的地方工厂实施新的融资与税收优惠政策,规模超过250亿美元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nN1E7710X6]

更多 宏观经济

热门文章

编辑推荐

文章推荐