〔中港个股〕工行票据营业部称上半年利润突破6亿元,同比增逾13%

路透上海8月3日电---中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)票据营业部称,截至6月末,该部累计票据交易量达2,400多亿元人民币,实现利润6.02亿元,同比增长13.37%.

其新闻稿指出,该部上半年大力推进新产品研发创新,推出代理客户网上融资交易业务和"票赢家"综合服务产品,并在电子票据业务、低风险承兑业务等新兴业务发展上取得突破,仅上半年电子票据交易额就达270多亿元,同比增幅超过300%.

业务结构调整方面,该部拓展票据贴现和票据买入返售业务等新利润增长点,并通过加大流量业务操作,加快票据周转,推进盈利模式由"持票生息"转向"交易获利",实现由规模效益型向流量效益型的转变.

工行票据营业部还发展代理审票、代理票据保管、代理票据托收等代客中间业务,实现收入结构的多元化,今年上半年实现中间业务收入925.73万元,同比增长四倍多.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)