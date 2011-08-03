〔中国债市动态〕中长期国债收益率跳涨,受五年续发国债发行结果刺激

路透上海8月3日电---中国银行间债市周三早盘中长期国债收益率大幅跳升约10个基点(bp),因稍早续发的五年国债中标收益率远高于市场预期及此前二级市场水平.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币五年期续发国债,中标收益率为3.9278%,远高于此前3.81%的预测均值;其边际(最优)中标收益率更高达4.0437%.[ID:nCN1870503]

北京时间10:50时,该期续发债在二级市场的市场报价在招标後亦迅速上涨,最新双边报价tCN110014=CFXM显示为4.0000/3.9800%,较招标结果公布前大涨近20个BP.(完)