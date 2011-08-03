〔澳新汇市〕澳元、新西兰元走势不济,受全球经济成长忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月3日电---新西兰元及澳元周三承受重压,因一波风险厌恶情绪席卷全球市场,令一些投资者押注澳洲央行将不得不下调利率,来避免经济衰退.
澳元兑美元AUD=跌幅一度高达0.01美元,至1.0679美元的两周低位,此前澳元在隔夜时段已跌去0.01美元.澳元目前远低于上周所及1.1081美元的29年高位.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。