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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 11:01 BJT

〔澳新汇市〕澳元、新西兰元走势不济,受全球经济成长忧虑拖累

路透悉尼/惠灵顿8月3日电---新西兰元及澳元周三承受重压,因一波风险厌恶情绪席卷全球市场,令一些投资者押注澳洲央行将不得不下调利率,来避免经济衰退.

澳元兑美元AUD=跌幅一度高达0.01美元,至1.0679美元的两周低位,此前澳元在隔夜时段已跌去0.01美元.澳元目前远低于上周所及1.1081美元的29年高位.

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