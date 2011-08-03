Google+用户人数突破2,500万--comScore

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透旧金山8月2日电（记者 Alistair Barr）--- 据comScore周二发布的数据，谷歌(GOOG.O)新推出的社交网Google+已吸引2,500万名用户，成为达到这一用户规模速度最快的网站。
comScore在演示中指出，Google+于今年6月底发布，截至7月24日已拥有2,500万名独立访客，并以每天约100万名用户的速度递增。
comScore称，Facebook用户达到2,500万人耗时约三年，Twitter耗时30个月。
尽管数据表明谷歌进军社交网的最新举措起步强劲，但并不意味着Google+将获得长期成功。MySpace独立访客在不到两年内达到2,500人，速度快于Facebook和Twitter。但comScore数据显示，在过去一年间，MySpace流失大量用户。
绝大多数Google+用户位于美国以外地区。数据显示，逾360万独立访客来自印度。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。