〔新债招标〕中国五年续发国债收益率远超预期,紧缩忧虑等压抑投标热情(更新版2)

(新增公告内容)

* 五年续发国债中标收益率3.9278%,远高预期

* 投标倍数仅1.1倍,未获追加认购

* 下周一将发五年地方债可能分流机构投标需求

* 且通胀压力高企致加息等紧缩预期持续

* 招标结果公布後,二级市场相近期限收益率应声上涨

路透上海8月3日电---中国财政部周三招标的五年期续发国债,中标收益率意外地远高于市场预期.业内人士称,通胀高企,官方多次强调控通胀为首要任务,令市场升息预期不退,加之下周将有相同期限的地方债发行,均大大压抑了今日投标意愿.

财政部公告显示,上午招标的300亿元人民币五年期续发国债,发行价格98.44元,投标量为333.2亿元,投标倍数1.11倍;并未获追加认购.业内人士稍早透露,该期债中标收益率为3.9278%,远高于此前3.81%的预测均值;边际(最优)中标收益率为4.0437%.市场预测区间为3.77%-3.85%.

招标结果出炉後,中国银行间债市中长期国债收益率随即大幅跳升约10个基点(bp).剩馀期限近五年的110004券tCN110004=CFXM最新双边报价为3.90%/3.84%,较昨天尾盘上涨近10个bp.

上海一位券商交易员称,"发这麽高,说明需求不好呗,还差点流标,一方面机构对资金面的预期还是比较悲观,另外,加息预期也正在升温."

中国央行近日强调将继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.要综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率和宏观审慎管理等工具组合,保持合理的社会融资规模和节奏.此次表态被业内解读为央行下半年将更加重视货币政策调控中价格工具的使用.[ID:nCN1866783]

另有北京一银行交易员称,下周一财政部还将代理招标五年期地方政府债券,因为期限相同,且後者发行利率一向高于前者,这可能亦分流了部分资金需求.

中国财政部下周一(8日)将代理招标220亿元地方债,期限五年.

今日招标的该期国债为今年第14期五年国债的续发债,票面利率3.44%,按年付息.该券二级市场报价在招标後亦迅速上涨约20个bp,至4.00%/3.90%.但该券因为今日招标,暂停交易.

该续发国债采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.本期债8月4日开始续发行,8月8日发行结束.续发行部分从8月10日起与原发行部分合并上市交易.(完)