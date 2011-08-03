《全球市场》亚洲股市下跌,受经济忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日股日经指数下跌2.2%,MSCI除日本外亚洲股指下跌2.3%
* 瑞郎在触及纪录高位後表现强劲,受避险买盘提振
* 金价触及每盎司1,661.14美元纪录高位
* 美国原油价格下跌0.5%,至每桶93.37美元
路透新加坡8月3日电---亚洲股市周三下跌逾2%,同时金价仍交投于每盎司1,660美元上方的纪录高位附近,人们越来越担心,在全球工业活动已经低迷的情况下,美国政府削减支出的举措将令经济成长放缓.
美国在最後一刻达成协议避免违约,并未让人们感到任何宽慰,因为投资者转而关注,更严格的财政政策可能在多大程度上抑制美国经济的成长,而且欧洲债务危机仍在恶化.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。