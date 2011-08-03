《全球市场》亚洲股市下跌,受经济忧虑拖累

路透新加坡8月3日电---亚洲股市周三下跌逾2%,同时金价仍交投于每盎司1,660美元上方的纪录高位附近,人们越来越担心,在全球工业活动已经低迷的情况下,美国政府削减支出的举措将令经济成长放缓.

美国在最後一刻达成协议避免违约,并未让人们感到任何宽慰,因为投资者转而关注,更严格的财政政策可能在多大程度上抑制美国经济的成长,而且欧洲债务危机仍在恶化.