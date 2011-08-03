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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 11:21 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,受经济忧虑拖累

* 日股日经指数下跌2.2%,MSCI除日本外亚洲股指下跌2.3%

* 瑞郎在触及纪录高位後表现强劲,受避险买盘提振

* 金价触及每盎司1,661.14美元纪录高位

* 美国原油价格下跌0.5%,至每桶93.37美元

路透新加坡8月3日电---亚洲股市周三下跌逾2%,同时金价仍交投于每盎司1,660美元上方的纪录高位附近,人们越来越担心,在全球工业活动已经低迷的情况下,美国政府削减支出的举措将令经济成长放缓.

美国在最後一刻达成协议避免违约,并未让人们感到任何宽慰,因为投资者转而关注,更严格的财政政策可能在多大程度上抑制美国经济的成长,而且欧洲债务危机仍在恶化.

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