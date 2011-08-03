《澳洲经济焦点》6月零售销售疲软,但出口贸易依旧繁荣

路透悉尼8月3日电---澳洲6月零售销售下跌0.1%,且第二季零售销售仅微升,为消费者心存戒慎,形势不利短期内加息的另一徵兆.

周三公布的另一数据显示,来自中国的需求令出口价格高企,令资源丰富的澳洲6月贸易顺差得以再创佳绩,此即为央行坚持看好经济前景的原因所在.

另一方面,投资者似乎担心即将发生另一场全球金融危机,并押注澳洲央行很快将改变作法下调利率.

"我们的观点是,澳洲利率极不可能被下调,除非你预期将出现世界末日,金融危机将以某种形式重演,而信贷市场还得失灵,"道明证券(TD Securities)资深策略师Roland Randall表示.

"显然这是个风险,但这不是我们的主要焦点,"他说.我们仍看好11月会加息,因此在未来几个月里,确实还有时间让一些较为利好的消息开始浮现."

在周二的月度政策会议上,澳洲央行总裁史蒂文斯表示,一直在考虑收紧政策,但由于全球范围内存在高度不确定性,因此暂时延後这一举措.

全球股市确实再次下跌,因市场对欧元区债务状况感到不安,并担心美国经济不振将拖累全球经济.

忧虑程度如此之深,以致澳洲银行间利率期货<0#YIB:>反映出市场预期年底前将降息两次,并非一次.12月合约暗示,圣诞节前利率将从现在的4.75%降到4.15%.

澳元兑美元AUD=跌至1.0695美元,此前在隔夜时段已然大跌,因风险厌恶情绪席卷全球市场.

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**景气荣枯**

周三数据显示,6月零售销售跌0.1%,百货商店销售尤为疲软,因受民众转向网路购物所打击.

经通胀调整後的第二季零售销售上涨0.3%,暗示零售销售为国内生产总值(GDP)带来的贡献不大.

零售业规模达2,400亿澳元,占澳洲GDP的18%.该产业雇用人数为医疗保健产业外最大,占岗位总数的近10%.

包括从铁矿石到煤炭、黄金及铜等各种大宗商品价格高企,扶助6月贸易顺差达到20亿澳元,6月止一年中的贸易顺差规模为223亿澳元.

潮水般的现金为矿业投资提供资金,可望对未来几年的澳洲经济构成支撑.(完)