《热点透视》美国债务违约危机过後,盖特纳接班人浮出水面

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撰稿 Rob Cox 编译 李春喜

路透纽约8月2日电---美国国会终于达成提高举债上限协议,暂时避免了一场债务违约危机.这也给财政部长盖特纳提供了一个抽身而退的机会,因为这个传言已经流传很久.更为重要的是,这次债务协议的结构也使一个理想的继任者--Erskine Bowles浮出水面.

Erskine Bowles的名字可能会使那些自由制度的拥护者感到心凉.毕竟他曾与前共和党参议员Alan Simpson一起担任过奥巴马总统设立的财政责任与改革委员会(National Commission on Fiscal Responsibility and Reform)联席主席.该委员会去年要大刀阔斧地削减政府的可自由支配支出,甚至要对社会保险等福利进行改革,以改善美国的财政困境.

但如果能够克服这些政治性因素,Bowles将是盖特纳的一个近乎完美的继任者.根据奥巴马总统周二签署成法令的举债与节支协议,国会议员在几个月之後必须要重新回到谈判桌前,考虑降低美国债务和缩减财政赤字的办法.不过这次他们并不需要大费周折,只需要考虑Bowles去年12月建议的方案即可.

诚然,Bowles提出的很多方案都像是烫手的山芋,比如要求废止为住房按揭贷款者减税的提议.不过民主党人也需要一位可信的、能与参议院共和党人沟通的人,因为他们需要推进类似于增税之类的改革.Bowles在财政委员会的工作使他享有一些声望,财政委员会也曾提出一些增收和减支的建议.

Bowles有担任前总统比尔克林顿参谋长的履历,并亲身参与和经历了美国经济最近一次的黄金时期.在1996-1998年他担任白宫的政策执行者期间,美国国内生产总值(GDP)以高于趋势水平的速度健康增长,其中有几个季度的GDP年增长率超过了7%.

结果是,山姆大叔的财政从背负1,070亿美元的赤字转变为盈馀.当时的边际所得税率要高于目前水平,相信Bowles肯定也会在谈判时提醒共和党人这一点.当Bowles联合主持的财政委员会去年12月推出它的方案时,遭到了奥巴马总统的冷遇.现在给予Bowles财政部长的职位,尽管在政治上有些棘手,也算是对他的一种补偿.(完)