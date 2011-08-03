《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:普遍上扬

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月3日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段普遍上扬,但可能没有升至人们曾预期的高度.
目前的避险情绪一直仅限于股市,汇市的大多数为平仓操作,主要涉及澳元和新西兰元,这两个货币的仓位处于极端水平.
的确有传闻称,市场人士在盘初反弹之际增持日圆以外亚洲货币多仓,涵盖美元兑日圆以外亚洲货币的所有货币对.
摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS最新下跌2.3%,韩国股市综合股价指数.KS11一度挫跌3.0%,再度成为亚洲表现最差的股市,最新跌幅为2.7%.
所有关注点将再度转向今晚的欧盟(EU)二线国家市场,特别是西班牙和意大利债券的利差.(完)
--编译 肖群英;审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。