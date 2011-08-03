《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:普遍上扬

IFR悉尼8月3日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段普遍上扬,但可能没有升至人们曾预期的高度.

目前的避险情绪一直仅限于股市,汇市的大多数为平仓操作,主要涉及澳元和新西兰元,这两个货币的仓位处于极端水平.

的确有传闻称,市场人士在盘初反弹之际增持日圆以外亚洲货币多仓,涵盖美元兑日圆以外亚洲货币的所有货币对.

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS最新下跌2.3%,韩国股市综合股价指数.KS11一度挫跌3.0%,再度成为亚洲表现最差的股市,最新跌幅为2.7%.

所有关注点将再度转向今晚的欧盟(EU)二线国家市场,特别是西班牙和意大利债券的利差.(完)