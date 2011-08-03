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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 12:26 BJT

〔中国企业〕耀华玻璃集团完成重组改制,弘毅投资持有60%股权

路透上海8月3日电---中国耀华玻璃集团引入知名股权投资基金弘毅投资及国际金融公司(IFC),进行重组改制.在周三新成立的中国耀华玻璃集团有限公司中,弘毅投资出资1亿美元,持有其60%股权.

公司新闻稿称,在新公司中,IFC将持股10%,并将直接提供5,000万美元长期贷款.此外,IFC还将协调银团组织1亿美元的长期贷款予耀华玻璃集团.

耀华玻璃成立于1922年,已成为一家集设计、建设施工、产品研发、生产与加工一体化的综合性企业集团.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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