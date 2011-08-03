〔中国企业〕耀华玻璃集团完成重组改制,弘毅投资持有60%股权

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月3日电---中国耀华玻璃集团引入知名股权投资基金弘毅投资及国际金融公司(IFC),进行重组改制.在周三新成立的中国耀华玻璃集团有限公司中,弘毅投资出资1亿美元,持有其60%股权.
公司新闻稿称,在新公司中,IFC将持股10%,并将直接提供5,000万美元长期贷款.此外,IFC还将协调银团组织1亿美元的长期贷款予耀华玻璃集团.
耀华玻璃成立于1922年,已成为一家集设计、建设施工、产品研发、生产与加工一体化的综合性企业集团.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选