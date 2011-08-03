〔中国货币市场〕七天回购利率大跌,流动性续好转推升资金供给(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月3日电---中国银行间市场周三资金面继续好转.由于近期央行公开市场回笼力度有限,受到期债券等资金补充影响,银行体系流动性继续转宽,大型商业银行资金出借意愿提升.

交易员并指出,银行对5日调整存款准备金所需资金已经基本准备就绪,支撑力度减弱让七天回购利率明显下跌,预计後市可能还会进一步小幅回落.

"资金情况还是偏宽松的,现在隔夜和七天资金都很容易借."华东一银行交易员称.

他并认为,七天期回购利率可能会因流动性的改善继续走低,并有望跌至4%以下,但随着7月宏观经济数据公布在即,市场对央行再度紧缩调控的担忧,可能会支撑七天回购利率逐渐走稳.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:02 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8264 2.8249 +0.15

七天CN7DRP=CFXS 4.1041 4.8653 -76.12

14天CN14DRP=CFXS 4.5178 5.0332 -51.54

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8202 2.8171 +0.31

七天CHICNY7D=CFXS 4.3314 5.0770 -74.56

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8400 2.8400 0.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1100 4.9000 -79.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6500 5.0500 -40.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8133 2.8121 +0.12

七天SHICNYSWD= 4.0992 4.8732 -77.40

三个月SHICNY3MD= 5.8897 5.9085 -1.88

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