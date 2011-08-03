更正:〔东京汇市〕瑞郎接近高位而澳元下跌,因投资者出脱风险资产

(更正:因原文有误,内文第13段应为美元兑日圆"本周稍早"曾触及四个月低点,非"上周稍晚")

* 瑞郎兑美元及欧元缩减涨幅,此前曾触及纪录高位

* 欧元区债券市场紧张形势与全球经济成长疑虑主导市场

* 对干预的忧虑令美元兑日圆相对持稳

* 澳元受创,因投资者出脱风险资产

路透新加坡8月3日电---瑞郎周三触及纪录高位,澳元则下跌,欧元区债市紧张气氛再次升温,且市场担心全球经济放缓,令投资者纷纷寻求避险.

澳元等大宗商品货币受创最深,日圆兑美元则相对持稳,近来日本当局不断发出警告後,市场警惕当局或出售干预打压日圆.

评级机构穆迪确认美国的AAA评等,也未能令市场的紧张情绪缓释.穆迪公布决定之前,美国国会批准了减赤计划,为美国调高债务上限铺平了道路.

市场把关注重心更多投向了疲弱的美国数据,周一公布的制造业调查令人失望.最新数据显示,美国6月消费者支出为近两年来首次下滑,个人所得几无增长.

欧元区二线国家的债券抛跌,推动周二意大利公债收益率(殖利率)升至14年高位,也加剧市场担忧.

信心下滑导致投资者涌至包括瑞郎和黄金在内的避险资产.现货金XAU=创纪录高位.

"目前我们看到避险需求旺盛,瑞郎料将进一步走强,"瑞银集团驻新加坡外汇策略副主管Gareth Berry指出.

**资产保值**

"当市场操作全都围绕着资产保值,而非追逐收益的时候,汇市就会出现奇怪的事情,瑞郎等货币可能会被推到远高于与其基本面相符的水准,"Berry补充道.

周三稍早,欧元兑瑞郎EURCHF=R在EBS交易平台曾触及1.0797瑞郎的纪录低位.欧元稍後收复部分失地,最新报1.0896瑞郎,较周二纽约尾盘上涨0.6%.

美元兑瑞郎亦收复早前失地,周三稍早曾触及0.7610瑞郎纪录低位.美元现报0.7669瑞郎,日内上涨0.6%.

继近期跌至纪录低位附近後,美元兑日圆获得略微喘息之机.

"美元兑日圆看似超卖,因此市场很难进一步抛售.市场尤其关注周五的美国就业数据,以决定是否进一步卖出,"冈三证券高级经理Tsutomu Soma称.

美元兑日圆JPY=上扬0.2%至77.28日圆,本周稍早曾触及76.29日圆的四个月低点,接近3月所及76.25日圆的纪录低点.这引发市场担忧日本当局可能干预阻升日圆.

市场的另一个焦点是,日本央行是否会在本周稍晚的政策会议上放宽货币政策,以抑制日圆升值. 一个可能采取的措施是扩大央行的资产购买计划,目前的购买额为10万亿(兆)日圆.

不过市场怀疑日本单方干预汇率的有效性,以及若央行放宽货币政策可能产生的影响.

"市场怀疑当局卖出日圆的干预措施是否会有效,日本央行也可能无法推出强劲的货币宽松政策,"冈三证券的Soma表示.

**风险资产付出代价**

避险情绪升温使风险资产遭受损失,股票和大宗商品首当其冲.

"全球各地显然都有更显疲弱的数据,尤其是美国.全球市场已经存在相当高的不确定性,而这对信心又是另一层打击,"苏格兰皇家银行驻悉尼策略师Greg Gibbs说.

澳元兑美元AUD=D4跌0.4%至1.0742,脱离上周触及的29年高点1.1081,部分投资人押注澳洲可能必须降息,以避免景气衰退.

交易商称,若澳元/美元日线收在1.0775区域下方,将暗示测试1.1032-1.1083主要长期阻力再次失败,将对澳元不利.

澳洲央行昨日连续第九个月决议维持利率不变,且对全球经济的看法变得较不肯定.

纽约 当日 今年来 2010年

0421GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4211 1.4192 +0.13 +6.23 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.30 77.06 +0.31 -4.74 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 109.82 109.37 +0.41 +1.12 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7661 0.7631 +0.39 -17.93 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6284 1.6289 -0.03 +4.39 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9601 0.9610 -0.09 -3.67 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0753 1.0774 -0.19 +5.39 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8628 0.8647 -0.22 +10.74 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 83.100 83.050 +0.06 +0.04 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.720 66.630 +0.14 +5.49 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.84 125.52 +0.25 -0.65 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2451 1.2454 -0.02 -5.08 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/肖群英/许娜/李春喜/王冠中;审校 徐文焰/程琳

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