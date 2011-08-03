〔中国债市动态〕中长期国债收益率大涨,其他券种暂未受波及

路透上海8月3日电---中国银行间债市周三早盘中长期国债收益率大幅跳升约10个基点(bp),因稍早续发的五年国债中标收益率远高于市场预期及此前二级市场水平.但金融债和央票等其他券种尚未受到明显影响.

"央票没怎麽动,金融债也没啥波动,现在市场分割的厉害,需要慢慢消化",上海一外资行交易员称.

中国财政部周三招标的五年期续发国债,中标收益率意外地远高于此前预期.业内人士称,通胀高企,官方多次强调控通胀为首要任务,市场升息预期不退,加之下周将有相同期限的地方债发行,均大大压抑了今日投标意愿.[ID:nCN1872473]

北京时间12:02时,剩馀期限近五年的国债110004最新成交价tCN110004=CFXS为3.8750%,双边报价tCN110014=CFXM亦显示为3.9000/3.8200%,较上日双边报价大涨近10个bp.

此外,剩馀期限近七年的国债110017最新成交价tCN110017=CFXS为4.00%,较此前亦走高近10个bp.(完)