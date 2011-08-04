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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 09:19 BJT

〔中国公开市场〕央行今日不进行正回购操作,本周将净投放440亿元

路透上海8月4日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日不进行正回购操作.据此计算,本周公开市场将净投放440亿元人民币.

央行稍後将招标发行10亿元三个月期央票,预计中标收益率将继续持稳在3.0801%.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行并于5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行,但目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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