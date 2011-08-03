〔路透基点〕中国美的集团贷款规模扩至2.35亿美元--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国家电制造商美的集团的三年期贷款规模已从2亿美元扩至2.35亿美元,六家银行加入贷款.
中银香港、法国巴黎银行和汇丰银行担任委托主办行和额度分配行.
贷款银行包括Bank Negara Indonesia、泰国大城银行、恒生银行、Natixis、三井住友银行和友利银行.
该笔贷款平均期限为2.25年,所有资金成本为270个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码215个基点.
此乃美的集团的首笔境外银团贷款,募集资金用于一般公司用途.
贷款协议料将很快签署.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。