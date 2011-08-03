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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 13:54 BJT

〔路透基点〕中国美的集团贷款规模扩至2.35亿美元--RLPC

路透香港8月3日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,中国家电制造商美的集团的三年期贷款规模已从2亿美元扩至2.35亿美元,六家银行加入贷款.

中银香港、法国巴黎银行和汇丰银行担任委托主办行和额度分配行.

贷款银行包括Bank Negara Indonesia、泰国大城银行、恒生银行、Natixis、三井住友银行和友利银行.

该笔贷款平均期限为2.25年,所有资金成本为270个基点,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码215个基点.

此乃美的集团的首笔境外银团贷款,募集资金用于一般公司用途.

贷款协议料将很快签署.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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