〔中国企业〕弘毅投资重组耀华玻璃集团,玻璃领域并购再下一城(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 弘毅出资1亿美元,持有耀华玻璃集团60%股权

* IFC占10%股权,并将落实1.5亿美元长期贷款

* 弘毅在玻璃建材领域的版图又下一城

路透上海8月3日电---继投资中国玻璃(3300.HK)後,中国知名股权投资基金--弘毅投资在国内玻璃领域中的拓展再下一城.其参与重组的中国耀华玻璃集团有限公司周三成立,其中弘毅投资出资1亿美元,持有60%股权.

公司新闻稿称,在新公司中,国际金融公司(IFC)将持股10%,并将直接提供5,000万美元长期贷款.此外,IFC还将协调银团组织1亿美元的长期贷款予耀华玻璃集团.

"投资耀华,是弘毅的战略选择,...弘毅将全力支持新耀华实现'中国领先,世界一流'的战略目标."弘毅投资总裁赵令欢在新闻稿中表示.

耀华集团总裁滕福泉则称,"整体改制为耀华带来的是全新活力,而'退城进郊'则帮耀华创造了巨大空间."

该集团新打造的耀华高新技术产业园区,计划总投资38亿元人民币,力争把耀华建设成为国内规模最大、品种最多、质量最优的节能环保玻璃生产基地、高强防热玻璃和浮法电子玻璃基地,以及新能源玻璃及产业化基地.

到2015年底,耀华将拥有浮法玻璃生产线13条,硼硅玻璃生产线两条,铝硅玻璃生产线一条,浮法玻璃年生产能力达到4,139万重量箱,销售收入超过50亿元,未来将成为中国领先的玻璃制造企业.

弘毅投资擅长进行国企改制,帮助被投资企业建立行业领先地位,中国玻璃就是一个明显例子.2003年弘毅投资收购江苏玻璃集团,打造中国玻璃这个品牌,推动其在香港上市,并进行了多项并购.目前中国玻璃已是国内最大的平板玻璃生产商之一.

弘毅已先後在建材、医药、装备制造等多个行业进行了投资,打造了多个领先企业,例如工程机械生产商--中联重科(000157.SZ)(1157.HK),江苏先声药业SCR.N等.

耀华玻璃集团成立于1922年,为远东第一家采用机器连续生产平板玻璃的企业,目前是国内较具影响力的玻璃厂商.耀华玻璃集团曾有一家子公司--耀华玻璃在上海证交所上市,但因其经营情况低迷,2008年集团将上市公司控股权转让给江苏凤凰集团,上市公司原有的玻璃经营性资产亦全部回到集团,原有的上市公司改名为凤凰股份(600716.SS).

弘毅投资是联想控股旗下从事股权投资及管理的专业公司,目前管理着美元和人民币两类基金,截止去年底,其管理资金规模超过300亿元人民币;而弘毅人民币基金已吸引全国社保基金等知名机构出资.(完)