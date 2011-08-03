日立计划外包电视机制造业务

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月3日电---日本日立公司(6501.T)周三表示，计划最早本财年外包所有的电视机制造业务，因公司预计电视机市场价格竞争日益激烈，需求料萎缩。
此前一天，日本索尼公司(6758.T)表示，该公司计划本月对亏损的电视机业务进行重组，甚至考虑与其他公司合作。
松下(6752.T)等其他制造商亦警告电视机销量不容乐观。日本电视机制造商正竭力与三星电子(005930.KS)等亚洲其他低成本竞争对手抗衡。
拥有50多年电视机生产历史的日立公司预计明年国内电视机市场将缩小至700万台。日本2010年的电视机市场规模约为2,570万台。
据市场研究机构DisplaySearch的数据，今年第一季度，日立营收只占全球平板电视市场的0.5%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。