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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 13:32 BJT

《外汇动态》美元兑日圆外亚币回落,因投行及对冲基金逢高卖出

0304GMT---美元兑除日圆外的亚洲货币自盘中高位回落,交易商和分析师称,此前美国和欧洲投资银行及部分对冲基金逢高卖出.

他们补充道,部分投资者正寻求售出美元/菲律宾披索PHP=PDSP和美元/坡元SGD=D3.

"我建议在短期交易中采取同样策略,"澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡亚洲货币策略师Andy Ji称.

美元/坡元上涨0.1%至1.2082,脱离盘中高点1.2110.美元/菲律宾披索亦涨0.4%至42.31,同样自日内高位42.41回落.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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