〔中美关系〕债务风波暴露美国制度软肋,动摇世界对美国的信心--新华

路透北京8月3日电---美国就提高举债上限达成协议或许让全球投资者松了一口气,但远未到欢欣鼓舞的程度.新华社周三即发表时评文章称,此次美债风波暴露出的制度软肋动摇了世界对美国的信心,美债有风险,需防陷太深,或成全球市场的共识.

文章指出,经历这场债务风波之後,外国投资者虽因形格势禁,无可奈何地在继续购买美债,但同时也纷纷另作打算,或增持他国货币,或瞩目新兴市场,或转向投资开发自然资源.

"此次美债风波算是就此平息了,但它给世界经济带来的阴影却没那麽容易清除,"文章称,"它所暴露出的制度软肋动摇了世界对美国的信心,而这种信心也没那麽容易恢复."

而且,美国提高债务上限不过是把危机後移,以高失业、 高赤字和低增长为特点的美国经济"两高一低"困局仍难改变,美国债务风险已经成为中长期问题.

美国周二脱离债务违约边缘,参议院通过2.1万亿(兆)美元的减赤计划,奥巴马立即签署使其成为法律,提高政府原为14.3万亿美元的举债上限.但这未能驱散外界对美国评级可能遭调降的担心.

作为美国国债最大海外持有人,中国对美国上调债务上限和削减预算赤字的协议表示欢迎.央行行长周小川称希望美国妥善处理债务问题,而中国也将坚持外储多元化投资原则,加强风险管理.[ID:nCN1871919]

据美国财政部最新数据,5月份中国净增持美国国债73亿美元,达11,598亿美元;且购入的国债品种以一年期以上的长期国债为主.

虽然美债规模提高不会让中国出现外储投资的帐面巨亏,然举债上限的提高意味着美国可能出台新一轮刺激举措,加剧包括中国在内的新兴国家输入型通胀压力,亦将中国庞大的外储长期投资风险置于风口浪尖.[ID:nCN1866649](完)

欲览美国债务危机相关报导,请点击"《专题新闻快速浏览》--奥巴马签署减赤议案避免违约,但降级疑虑未消"[ID:nCN1842223]