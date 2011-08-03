〔国际油市〕NYMEX原油跌至近五周低点,市场担心美国长期财政挑战

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月3日电---美国原油期货周三跌至近五周低点,之前评级机构穆迪将美国主权债信评级展望置为负面.这引发原油需求可能下滑的担忧,因美国这个全球最大石油消费国面临更长期的财政和经济挑战.
对全球主要经济体可能重陷衰退的担忧在加剧,欧洲债务危机正在恶化,且本周公布的全球制造业数据也令人失望.经济放缓正在对美国原油需求产生直接的影响,消费者支出与汽油消费也出现下滑.
0538GMT,美国原油期货CLc1下跌0.5美元至每桶93.29美元,周二跌至93.08美元,为自6月29日以来的最低盘中价位.布兰特原油期货LCOc1下跌0.51美元至115.87,较今年逾127美元的告点低约11美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。