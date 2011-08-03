《外汇动态》日本保证金交易商非美元主要货币兑日圆多仓逼近纪录高位

0548GMT---即便日本本周推出了杠杆交易新规,日本保证金交易商对外币的买兴仍然强劲,这些交易商所持八种主要货币对的多头仓位总额周二触及7,906亿日圆,仅略低于上个月所及的8,047亿日圆纪录高位.

其美元/日圆净多仓在过去两周一直持稳在2,900亿日圆左右,澳元/日圆多仓周二从1,880亿日圆攀涨至2,220亿日圆,因在澳元兑日圆AUDJPY=R降至四个月低位之後他们逢低买入澳元.

澳元/日圆目前报82.89日圆.美元/日圆JPY=报77.21日圆,日内几无变动.许多分析师预计,如果日本当局出手干预推升美元,相对的保证金交易商将在升势中抛盘.(完)

--编译 王翔琼;审校 王冠中

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