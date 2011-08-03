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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 14:02 BJT

〔中国新债〕成都市中小企业下周三将发1.8亿元集合票据,期限三年

路透北京8月3日电---中国成都新筑投资有限公司和成都天保重型装备股份有限公司周三

联合公告称,将于下周三(10日)簿记建档发行共计1.8亿元人民币的四川省成都市中小企业

集合票据,期限三年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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成都市中小企业 1.8 1.8 3 8/10簿记建档 渤海银行 AAA 8/11 8/12

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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